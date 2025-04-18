フリーアナウンサーの大橋未歩（46歳）が、4月17日に放送されたバラエティ番組「櫻井・有吉THE夜会」（TBS系）に出演。日本での経験を活かすため、ニューヨークで演劇学校に通い始めたと紹介された。現在アメリカ・ニューヨークに住んでいる、元テレビ東京アナの大橋未歩に番組が密着。大橋は現在、夫の演出家・上出遼平氏（「ハイパーハードボイルドグルメリポート」など）とニューヨーク・マンハッタンで暮らしているが、この地