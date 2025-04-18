今年初戦だった大阪ーハンブルクＣを快勝したアドマイヤテラ（牡４歳、栗東・友道康夫厩舎、父レイデオロ）は目黒記念・Ｇ２（６月１日、東京競馬場・芝２５００メートル）に向かう。鞍上は引き続き、武豊騎手＝栗東・フリー＝。管理する友道調教師が４月１８日、明らかにした。昨年の菊花賞で３着に入ったこともあり、天皇賞・春・Ｇ１（５月４日、京都競馬場・芝３２００メートル）の選択肢もあったが、今回は自重。１７日に