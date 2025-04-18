１７日、ジェンスン・ファン氏と会見する何立峰氏。（北京＝新華社記者／龐興雷）【新華社北京4月18日】中国の何立峰（か・りつほう）共産党中央政治局委員・国務院副総理は17日夜、米半導体大手エヌビディアのジェンスン・ファン最高経営責任者（CEO）と北京の人民大会堂と会見した。