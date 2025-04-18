17日、パリのフランス大統領府で、米国のルビオ国務長官（右）とウィットコフ中東担当特使（中央）を迎えるマクロン大統領（AP＝共同）【パリ共同】米国のルビオ国務長官とウィットコフ中東担当特使は17日、パリでフランスのマクロン大統領のほか、英国、ドイツ、ウクライナの高官らとウクライナの和平を巡り協議した。マクロン氏はXで、停戦と包括的かつ恒久的な平和の実現に向けて「前向きで建設的な議論をした」と評価した。