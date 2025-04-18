■MLBオリオールズ 6−2 ガーディアンズ（日本時間18日、オリオール・パーク）オリオールズの菅野智之（35）が公式戦では初の中4日でメジャー4度目の先発。本拠地でのガーディアンズ戦に臨み、メジャー自己最長の7回（87球）を投げ、5安打2失点（2本塁打）の好投。打線は3本のホームランで逆転し、菅野は本拠地初勝利となるメジャー2勝目を手にした。ア・リーグ東地区最下位のオリオールズは、今季初のカード勝ち越しで8勝10敗と