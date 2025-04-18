今年3月、新潟市西区の会社敷地内からタイヤを盗んだ疑いで、無職の男が逮捕されました。窃盗の疑いで逮捕されたのは、新潟市西区に住むアルバイト従業員の男(49)です。男は3月21日午前1時半ころ、新潟市南区の自動車整備会社の敷地内からタイヤ8本(時価合計約2万円相当)を盗んだ疑いがもたれています。被害を受けた会社から警察に通報があったことで発覚。警察によりますと、男はタイヤを盗んだ会社とは無関係だったということで