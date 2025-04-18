福井県おおい町で始まった水素の運搬作業＝18日午前関西電力は18日、大阪・関西万博で運航している水素燃料電池船「まほろば」の動力源となる水素の運搬を始めた。福井県おおい町にある「水素ステーションおおいうみんぴあ」で製造した水素を「カードル」と呼ばれる容器に詰め、トラックで運ぶ。県内の3原発で発電した電力を使って製造。天然ガスなどを利用する製法と異なり、二酸化炭素（CO2）を排出しない。18日午前9時前