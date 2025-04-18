TimeTreeは4月17日、2025年ゴールデンウィークの旅行傾向を分析したレポートを発表した。調査は2019年1月1日〜2025年4月7日の期間でTimeTreeに登録されたデータを対象として行われた。○旅行予定の集中は「4月26日」と「5月3日」TimeTreeに登録された予定のうち、「旅行」をタイトルに含む予定の登録数を集計したところ(同期間の予定登録数の平均値を1.0として算出)、もっとも高かったのは「5月3日(土・祝)」で、次いで「昭和の日