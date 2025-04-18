お笑いコンビ、アルコ＆ピースの平子祐希（46）が18日までにX（旧ツイッター）を更新。事実無根の情報を流す一部ネットユーザーに警告した。平子は「DMでちょこちょこ変なのくるから言っておくけど今時正しくない情報を流されてる事に関しては僕はちゃんと怒ってます。家族いるんで」と言及。「そこに『冗談じゃんか〜』『面白く返せよ〜』は、とても何かの構図に似ていて看過出来ません。学生時代それで苦しんだ者として」と憤り