厚生労働省によると、2023年に全国の児童相談所が対応した児童虐待の相談件数は、22万5509件と過去最多を更新した。虐待が放置されづらくなった好ましい側面がある一方で、対応に追われる児童福祉の現場に皺（しわ）寄せが来ているのもまた事実だ。 2021年11月まで、市川児童相談所（千葉県）の一時保護所で勤務していた飯島章太さんは、過労によりうつ病を発症し、退職に追い込まれた。 その後2022年7月に、うつ病による慰謝料