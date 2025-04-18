【「おやすみストレイシープ」第1巻】 4月18日 発売 価格：737円 【拡大画像へ】 コアミックスは4月18日にゼノンコミックスより、七瀬八氏の「おやすみストレイシープ」第1巻を発売した。価格は737円。 「おやすみストレイシープ」は「凛子ちゃんとひもすがら」の七瀬八氏の新作。発売を記念したPVも公開されている。 【あらすじ】 “世界で一番睡