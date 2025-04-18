中外製薬が急伸している。イーライ・リリー＜LLY＞は１７日、経口肥満症治療薬として開発中の「オルフォルグリプロン」について、第３相臨床試験の結果を発表。注射剤であるＧＬＰ－１受容体作動薬と同様の安全性と有効性が示されたと発表した。「オルフォルグリプロン」は中外薬が創製しており、製品化と今後の収益貢献を見込んだ買い注文が集まったようだ。１７日の米株式市場ではイーライ・リリ}