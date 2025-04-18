白泉社より2025年4月18日（金）に発売された「花とゆめ」10・11合併号。51周年創刊記念号と銘打たれた今号は寺西拓人（timelesz）のグラビア＆インタビュー掲載（紙版限定）から総勢31名の作家による豪華色紙プレゼントまで超豪華な内容だ。 参考：【写真】寺西拓人（timelesz）「花とゆめ 10・11合併号」のグラビア画像など ◆timelesz 寺西拓人グラビア＆インタビュー ダンスがうまい彼氏と秘密のレッスン！