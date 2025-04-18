「Be Smile, Be Kawaii」をテーマに、全品390円（税込429円）でバラエティ豊かなアパレル雑貨を揃える「サンキューマート」は、サンリオの大人気キャラクター「ハローキティ」「シナモロール」「クロミ」が“おともだち”のぬいぐるみを持ったデザインアイテムを、全国のサンキューマート店舗で4月下旬より入荷次第販売開始します。また公式オンラインショップでは4月2日より、先行予約の受け付けを開始しました。特集ページ：http