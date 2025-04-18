元日本代表DFの井原正巳氏が、前園真聖氏のYouTubeチャンネル「おじさんだけど、遊んでもいいですか？」で“ドーハの悲劇”を回想した。1994年アメリカ・ワールドカップのアジア最終予選で、日本はあと一歩のところで初のW杯出場を逃した。ドーハで行なわれたイラクとの最終戦は、２−１とリードして終盤を迎える。このままいけば世界への扉が開く――だが、相手のCKから失点。土壇場で同点に追いつかれた。井原氏は、チーム