中国国営新華社通信によると、中国の市場監督管理当局は今年、「神医」「神薬」広告やインターネット上の違法広告などを厳しく取り締まる。国家市場監督管理総局はこのほど、広告市場秩序の維持と良好な市場環境づくりに関する通知を出し、重点民生分野とインターネット新興メディアに照準を定め、「医療、薬品、健康食品、特殊医学用途調製食品、医療機器広告」「一般食品広告」「金融広告」「教育訓練広告」「インターネット広告