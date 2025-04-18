【ソウル聯合ニュース】フランス映画批評家協会は１７日（現地時間）、来月開催されるカンヌ国際映画祭の批評家週間短編コンペティション部門に韓国のチョン・ユミ監督のアニメーション映画「眼鏡」（原題）を招待すると発表した。批評家週間はカンヌ映画祭の非公式部門で、新鮮な芸術性が際立つ長編・短編作品を紹介する。今年のカンヌ映画祭に招待された韓国映画は同作が初めて。これに先立ち発表されたコンペティション部