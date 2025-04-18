韓国の人気ガールズグループの2NE1メンバー・Bom（ボム）が17日、自身のインスタグラムに「パク・ボム舞台の上で遊んでる」のコメントとともに、大きめのサングラスで歌う姿をアップした。2NE1は、昨年からデビュー15周年のグローバルツアー「WELCOME BACK」を行い、13日のソウル公演で日程を終えた。写真は、その舞台の一幕で、ボムは11キロもダイエットして臨み、存在感を示した。韓国メディア・MKスポーツは18日「ボムは、舞