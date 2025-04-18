三菱商事都市開発と長谷工コーポレーションは15日、神奈川県藤沢市で2032年に開業予定のJR東海道本線村岡新駅（仮称）近くで、新商業施設（鎌倉市梶原）の建設工事に着手した。中外製薬の研究所跡地を再開発するもので、2026年夏に完成する予定だ。【こちらも】大阪淀屋橋の新ランドマーク「淀屋橋ステーションワン」、商業ゾーンが6月第1弾開業へ事業名称は「（仮称）鎌倉梶原商業施設計画」。施設は鉄骨2階建て延べ約1万2,00