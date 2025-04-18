ビジュアル系2.5次元歌い手グループKnight A - 騎士A -のばぁうの公式YouTubeチャンネルの登録者数が、16日の生配信ライブ中に100万人を突破した。2018年3月に「歌ってみた」投稿を始めてから7年。ついに大台に到達して、YouTubeからゴールド・クリエイター・アワード（金色の盾）をもらえることとなった。「ひとまず（生配信用の）機材が死んでるけど、お前に会いに来たな」と、“オレ様”なあいさつでライブ配信をスタート。