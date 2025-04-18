お笑いコンビ・メッセンジャーの黒田有がきょう19日放送のテレビ大阪『大阪おっさんぽ』(毎週土曜後6:58※関西ローカル)に出演し、若手時代に知り合った女性と再会する。【場面カット】照れ＆ギクシャク…初タンゴに挑戦する橋下徹氏黒田をはじめとしたクセの強いおっさんたちが、大阪を舞台に、忖度なく言いたい放題で繰り広げる街ブラ・バラエティー番組。今回は橋下徹氏とブラックマヨネーズの小杉竜一と大阪・西中島南