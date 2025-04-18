ナショナルズ傘下マイナー３Ａのロチェスター・レッドウィングスでプレーする小笠原慎之介投手（２７）が負傷者リスト（ＩＬ）に入ったことを１７日（日本時間１８日）、同球団が発表した。複数の現地メディアによると、脇腹を痛めたことによるＩＬ入りだという。小笠原は、ポスティングシステムで２年総額３５０万ドル（約５億５０００万円＝契約発表時のレート）の契約で中日からナショナルズ入り。オープン戦では５試合で１