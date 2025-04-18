気象庁によると、18日午前8時57分ごろ、大分県別府市で震度3の地震があった。震源地は同県中部で地震に規模はマグニチュード（M）3.7と推定。震源の深さは10km。地震による津波の心配はない。同日は午前7時21分ごろから震度2〜1の地震が4回発生していた。午前8時57分ごろの地震の各地の震度は次の通り。震度3＝別府、別府市役所（大分）▽震度2＝由布湯布院川上、日出（大分）▽震度1＝大分市消防局（大分）など