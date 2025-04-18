「オリオールズ６−２ガーディアンズ」（１７日、ボルティモア）オリオールズ・菅野智之投手が４試合目の先発登板。７回５安打２失点３奪三振、無四球と好投し、２勝目を飾った。前回から中４日での登板。初回、クワンからスプリットで空振り三振を奪うなど、危なげなく１１球で三者凡退に抑えた。二回も１０球で三者凡退に仕留め、テンポ良く立ち上がった。１点リードの三回に先頭スチーマンに同点の中越えソロ。さらにヘ