【WWE】RAW（4月14日・日本時間15日／カリフォルニア・サクラメント）【映像】美女レスラー、レフェリーを“激詰め”金髪美人レスラーがコーナーに追い詰めた相手に容赦ないストンピングの嵐。さらに「ブレイク！」と制止に入ったレフェリーを完全無視するばかりか、奇声であげてレフェリーに詰め寄る暴挙にレフェリーが“ドン引き”する異常事態に発展。まさかの展開に「レフェリーの方が被害者」といった同情の声も相次いだ。