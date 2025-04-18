◆米大リーグオリオールズ―ガーディアンズ（１７日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）オリオールズ・菅野智之投手（３５）が１７日（日本時間１８日）、本拠地初勝利を狙ってガーディアンズ戦に先発し、７回８７球を投げて５安打２失点、無四球３奪三振で、本拠地初勝利となる２勝目の権利を持って降板した。最速は９３・２マイル（約１５０・０キロ）だった。初回は先頭のクワンから外角へ逃げるように落