【Amazonゴールデンウィーク スマイルセール】 開催期間：4月18日9時～4月21日23時59分 Amazonにて開催されている「Amazonゴールデンウィーク スマイルセール」の対象商品にFireタブレットが追加された。開催期間は4月21日23時59分まで。 対象商品には、「Fire Max 11」や「Fire HD 10」、「Fire HD 8」、「Fire HD 10 キッズモデル (10インチ) 」