１８日の東京株式市場は、日経平均株価が前日比２３円安の３万４３５３円と小幅安で始まった。 前日の米株式市場は、ＮＹダウは５２７ドル安と下落。ユナイテッドヘルス・グループ＜ＵＮＨ＞の急落などが響いた。米国市場が下落したことを受け、日経平均株価も小幅に値を下げてスタートした。為替は１ドル＝１４２円３０銭前後と前日夕方に比べ円高で推移している。 出所：ＭＩＮＫＡＢＵＰＲＥＳＳ