【Amazonゴールデンウィーク スマイルセール】 実施期間：4月18日9時～4月21日23時59分 「センチュリー2」 【拡大画像へ】 Amazonにて、クロスのボールペンを対象にしたセールが実施されている。期間は4月18日9時から4月21日23時59分まで。 セールの対象となるのは、ボールペン「センチュリー2」「ベイリー」「ATX」の