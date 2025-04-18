テレビ大分 大分県内では18日午前9時現在、中部を震源とする地震が計6回発生。最大震度3を観測しました。 大分地方気象台によりますと「震源地はほぼ同じ場所で、過去にも同様の地震は起きた例はある。大きな地震の予兆とは考えていない。引き続き日ごろの地震への備えを続けて欲しい」ということです。