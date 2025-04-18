体の様々な細胞に変化できる「iPS細胞」（人工多能性幹細胞）を使ったパーキンソン病の治験について、京都大学の研究チームは、安全性と有効性が確認されたと発表しました。実用化には時間を要しますが、患者やその家族にとって大きな成果と言えそうです。■7人のうち4人は「症状まで改善」藤井貴彦キャスター「iPS細胞を使った研究の成果が、次々と発表されています。京都大学の研究チームは、iPS細胞を使ったパーキンソン病の治