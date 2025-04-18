オンコリスバイオファーマが上値追い鮮明、大口の買い注文を集め続伸と気を吐いている。腫瘍溶解ウイルスを活用したがん治療薬や重症ウイルス感染症治療薬などを主力展開する創薬ベンチャーで、ここバイオ関連株に動意する銘柄が相次ぐなか、同社株にも物色人気が波及していた。そうしたなか、１７日取引終了後、再生医療等製品製造販売業者の業許可を取得したことを発表、これを材料視する買いを引き寄せている。会