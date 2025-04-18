フィル・カンパニーが続伸している。同社は１７日取引終了後、三十三フィナンシャルグループ傘下の三十三銀行とビジネスマッチング契約を締結したと発表しており、これが材料視されているようだ。 この提携を通じて同社は、三十三銀行の顧客である土地オーナーに対し、自社グループが提供する空中店舗「フィル・パーク」やガレージ付き賃貸住宅「プレミアムガレージハウス