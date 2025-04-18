ｐｌｕｓｚｅｒｏは６日ぶり反発。この日朝方、独自開発の次世代ＡＩ「ＡＥＩ」を活用したコールセンター向けＡＩエージェント「ｍｉｒａｉｏ（ミライオ）」の販売を開始すると発表した。同サービスは、資本・業務提携先のアップセルテクノロジィーズ（東京都豊島区）と共同開発したもの。これが材料視されている。 出所：MINKABU PRESS