日本テレビ「RUN RUN RAMPAGE！ ランラン・ダンス天国」の放送が、5月6日（火）スタート！放送時間は毎週火曜日 深夜 25:04〜25:34（全8回）。Hulu、TVer、日テレ無料ほかにて、地上波放送後から見逃し配信スタート。「RUN RUN RAMPAGE！ ランラン・ダンス天国」では、THE RAMPAGEの地上波冠番組「RUN RUN RAMPAGE！」と日本テレビ 朝の情報番組「DayDay.」の人気企画「LOVEダン -高校ダンス動画フェス2025-」とのコラボが実現！パ