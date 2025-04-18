米男子ゴルフのコラレス・プンタカナ選手権が17日、ドミニカ共和国のプンタカナのコラレスGC（パー72）で第1ラウンドが行われ、星野陸也は65で回り、首位と3打差の5位につけた。大西魁斗は66で10位、金谷拓実は70で68位。62を出したジョエル・ダーメン（米国）がトップに立った。（共同）