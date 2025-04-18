俳優窪田正孝（36）が17日、自身のインスタグラムを更新。24歳で死去した俳優の板垣瑞生さんを追悼した。窪田はストーリーズに、黒バックに白い文字で「瑞生どうか安らかにご冥福をお祈りします」とつづった。窪田は、板垣さんが24年4月で退所した所属事務所スターダストプロモーションの先輩後輩の関係で、窪田が主演したNHK連続テレビ小説「エール」（20年）、舞台「エヴァンゲリオンビヨンド」などで共演した。窪田も今年3