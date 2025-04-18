黄金に対する執着を隠さない米国のドナルド・トランプ大統領がホワイトハウスまでゴールドに染めている。ウォール・ストリート・ジャーナル（ＷＳＪ）は１６日（現地時間）、トランプ氏がホワイトハウスの各所に金の装飾を追加するために専門家まで招いたと報じた。ホワイトハウスのインテリア変更作業を担当した人物はフロリダの家具製作専門家のＪｏｈｎＩｋａｒｔ氏だ。大統領専用機に乗ってホワイトハウスに到着したＩｋａｒ