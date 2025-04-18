サッカーのＵ−１７（１７歳以下）韓国代表がＰＫ戦の末、２０２５アジアサッカー連盟（ＡＦＣ）Ｕ−１７アジアカップ決勝進出を逃した。ペク・ギテ監督が率いる韓国は１８日（日本時間）、サウジアラビアのターイフで行われた大会準決勝でサウジアラビアと１−１で引き分けた後、ＰＫ戦で１−３で敗れた。韓国は前半４４分のオ・ハラム（全南Ｕ−１８）の先制ゴールでリードしたが、後半追加時間９分のうち２０秒を残してＰＫを許