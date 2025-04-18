【プロキャディー25年 梅ちゃんのツアー漫遊記】#24【前回を読む】「世界一有名なパー3」オーガスタ12番はなぜ難しいのか…無風でも高難度、強風時はもはや運任せ藤田寛之さんのマスターズ初挑戦は2011年です。僕の現地入りは開幕前週の木曜日でしたが、藤田さんはその3日前。2人とも何から何まで初めてですから、3度目の出場だった石川遼君を頼ったものです。今はわかりませんが、当時はマスターズウイークまでのラウンドに、