ナ・リーグ西地区首位を走るパドレスが日本時間16日のカブス戦で延長戦の末、連勝が5でストップ。カブス先発の今永昇太（31）を攻略しながら、延長十回に松井裕樹（29）が決勝打を浴び、今季12試合目にして本拠地ペトコパーク初黒星を喫した。【二刀流の血脈】父・徹氏を襲った“燃え尽き症候群”の顛末…高校最後夏はまさかの初戦敗退球団の経営権を巡ってオーナー一家による法廷闘争が勃発、泥沼のお家騒動で満足な補強をで