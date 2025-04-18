5人組アイドルグループSUPER EIGHTの村上信五（43）が14日、都内で独自の思考法をつづった初の著書「半分論」（幻冬舎刊）の発売イベントを開催。「本日“先生”になりました、村上信五でございます」など、おなじみの軽妙なトークを繰り広げた。【もっと読む】中居正広氏&タレントU氏の他にもまだいる？「フジ女子アナ上納問題」でテレビ局が警戒する“地雷芸人”奇しくも同日、放送倫理・番組向上機構（BPO）の放送倫理