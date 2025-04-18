【ラサール石井 東憤西笑】#250今の日本は「バットマン」の悪役がのさばるゴッサム・シティか？昨日16日から始まった劇団「ラッパ屋」40周年記念にして第50回公演「はなしづか」にゲスト出演している。ほかには「面白落語の巨匠」春風亭昇太、「聞かせる落語の巨匠」柳家喬太郎という、独演会のチケット即完の2大師匠を迎え、それこそ昭和初期から太平洋戦争の間、実際にあった「禁演落語」を題材に、当時の落語家たちの悲喜劇