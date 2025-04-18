米映画「シックス・センス」（1999年）の子役として大ブレークした俳優ハーレイ・ジョエル・オスメント容疑者（37）が、飲酒トラブルで逮捕されていたことが、18日までに分かった。米ピープル誌などによると、米カリフォルニア州のスキーリゾートを訪れた際に、酩酊（めいてい）状態の人物がいると通報を受け、公の場での酩酊と規制薬物所持の疑いで、8日に逮捕されたという。通報を受けた警察が駆け付けると、スキーパトロール隊