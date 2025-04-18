とちぎテレビ １３日までの１週間に栃木県内の定点医療機関で確認された感染症のうち、リンゴ病が一部の地域で警報レベルが続いています。 伝染性紅斑、いわゆるリンゴ病は子どもを中心に頬などに赤い発疹が出るウイルスによる感染症で妊婦が感染すると流産や死産につながる恐れもあります。 ７日から１３日までの１週間に県内の定点の医療機関で確認されたのは１０８人と前の週から６３人増えました。 県内６つの地域の