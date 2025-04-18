18日午前9時21分ごろ、大分県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は大分県中部で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは3.3と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、大分県の別府市です。【各地の震度詳細】■震度2□大分県別府市■震度1□大分県大分市杵築市由布市日出町気象庁の発表に基づき