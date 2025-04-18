ウクライナのゼレンスキー大統領は「中国がロシアに武器を供給しているとの情報を得た」と述べたうえで、ロシア領内での武器の製造についても、近く、詳細を明らかにする方針を示しました。ゼレンスキー大統領は17日、記者会見で「中国がロシアに武器を供給しているとの情報をついに入手した」としたうえで、「中国の代表者がロシア領内で武器の製造に関与している情報もある。詳細は来週に明らかにする」と述べました。情報機関が