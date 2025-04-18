閣議後、記者会見する鈴木法相＝18日午前、国会法務省は18日、刑事裁判の再審制度の見直しを議論する法制審議会の部会メンバーを発表した。法曹三者や刑事法学者ら14人で、無罪が確定した袴田巌さん（89）の再審開始を2014年に認めた村山浩昭元裁判長を選出。初会合は21日に開かれ、議論すべき論点に関する意見交換が行われる見通しだ。法務省によると、日弁連の「再審法改正推進室長」で鹿児島県の大崎事件を担当する鴨志田祐