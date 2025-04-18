2024年度の輸出額から輸入額を差し引いた貿易収支は、5兆2217億円の赤字でした。4年連続の赤字となりましたが、輸出が増加したことで赤字幅は前の年度に比べて15％縮小しました。輸出額は、半導体製造装置などが伸び108兆9346億円で、比較可能な1979年度以降で過去最高となりました。輸入額は、パソコンやスマートフォンなどの輸入が増加した一方で、石炭や原油が減少し、114兆1563億円でした。（「グッド！モーニング」20