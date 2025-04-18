Takaya Yamaguchi［東京１８日ロイター］ - 加藤勝信財務相は１８日、為替に関してはベッセント米財務長官と緊密に協議する考えを改めて示した。同日午前の閣議後会見で語った。加藤財務相は、２１日から開催される世銀・国際通貨基金（ＩＭＦ）春季会合に「出席する方向で最終調整している」とした。国会の承認を得て、近く訪米する。そのうえで「現地では、米国を含め２国間会談を引き続き調整中」と説明。「日米間の為